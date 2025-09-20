Spor yazarları Göztepe-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Göbekte sakatlık probleminden dolayı üçlü bir orta saha ile farklı bir oyun denemek yerine bir yıl sonra, "Necip'i koyalım gitsin" dediler muhtemelen... Sonra mı!? Göbek çöktü, maç gitti... Hem de ne gitmek... Jurasek diye bir adam var, hiçbir futbol adamı, onu iki maç üst üste oynatmaz... Sergen kardeşim oynatıyor... Demek ki bir bildiği var!.. Neyse, Allah'tan yönetim tüm sorunları çözmek için Kasımpaşa'dan kovulan, büyük futbol alimi, tüm oyun sistemlerini icat eden, taktik ustası, transfer sihirbazı, Muleka'yı keşfeden büyük usta Serkan Reçber'i getirdi...Yoksa bu takımın hali nice olurdu!...