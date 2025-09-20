Spor yazarları Göztepe-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte o sözler...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:57Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:58
Beşiktaş, İzmir'de Göztepe karşısına çıktı ama daha ilk düdükten itibaren sahada yoktu. Beşiktaşlı oyuncular maçın başında öyle bir gol yediler ki, "bu futbolcular maçın başladığından haberdar mıydı?" diye düşündüm. Daha da acısı; Göztepe golden sonra kapanmadı, aksine oyunu domine etti. İlk yarının 2-0 bitmesine sevindi Beşiktaşlılar! Koca 45 dakikada tek bir pozisyon üretmemek rezalet ötesiydi. Rafa Silva geçen sezonun çok uzağında, oyunda yokları oynuyor. Cerny ise Süper Lig'in sertliğine ayak uyduramadı; zaten ikinci yarıda sakatlanıp kenara geldi. Alman basınının "Bundesliga'da sertlikte zorlanıyor" yorumları kulağımda çınladı.
Haklı çıktılar. 50 Milyon Euro maliyetli Abraham daha maç saç-baş yoldurur. Dünkü hezimetin sorumlusu bu futbol aklı olmayan yönetimdir. O kadar transfer yapıldı deniyor ama savunmada hâlâ Beşiktaş tarihinin en uyumsuz ikilisi; Paulista ve Uduokhai forma giyiyor. İkisinin de Beşiktaş seviyesinde olmadığını görmek için uzman olmaya gerek yok. Ve yine yılların değişmeyen gerçeği; Necip Uysal hâlâ sahada. Bu tablo Beşiktaş adına acı bir gerçek. Sergen Yalçın sihir yapar, şapkadan tavşan çıkarır diye bekliyoruz. Yoksa bu futbola sabretmek için Beşiktaşlıların gerçekten evliya sabrına ihtiyacı var.
Bir de işin Göztepe tarafı var... Sarı-kırmızılılar sahada basmadık yer bırakmadı. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Oliatan bu sezon ligimizi sallar, genç Arda da parlamaya hazır bir yıldız adayı. Mehmet Sepil'in kulübe kattıkları, vizyonu ve camiayı ayağa kaldıran hamleleri ortada. Hakem Mehmet Türkmen ise çok iyi bir yönetim gösterdi. Tebrik ederim. Ortada bir takım yok. Bu yönetim de sınıfta kaldı. Unutmayalım; kulüpler sadece transfer yapmakla değil, akılcı bir yol haritasıyla başarıya ulaşır.
Yiğidin Hakkını yiğide vererek başlayalım Göztepe çok haklı bir galibiyet aldı ve bunu yaparken pek zorlanmadılar. Stoilov akıllı adam, baktı ki, bir yıldır oynamayan Necip ile genç Demir Ege orta sahada oynuyor, o bölgeyi kalabalık tutup kanatlardan bindirmesi halinde işi bitirecek, macera aramadı, kestirmeden gitti ve işi bitirdi. Futbol basit oyundur ve Göztepe kalecisi Mateusz Lis bunu biliyor... Savunmada hiç kısa pas yapmadı, degajını sürekli Beşiktaş stoperlerinin üzerine gönderdi! Beşiktaş stoperleri kafaya çıktılar, topu indirdikleri yerde hep Göztepeli oyuncular vardı... Lis, Beşiktaş stoperlerini kullanıp arkadaşlarına sürekli uzun pas attı vesselam...
Beşiktaş ilk dakikada yakaladığı pozisyon dışında pek bir şey yapamadı. Mert gününde olmasa daha büyük bir hezimet yaşanabilirdi. Sergen Yalçın fal bakmaya devam ediyor. Artık bir de futbol alimi (!), bulunmaz Hint kumaşı Serkan Reçber var yanında... Bu ikili Rıdvan varken Jurasek'le başlamayı uygun bulmuşlar... Geçen haftadan moralli Cengiz'i de kullanmayı düşünmemişler...
Göbekte sakatlık probleminden dolayı üçlü bir orta saha ile farklı bir oyun denemek yerine bir yıl sonra, "Necip'i koyalım gitsin" dediler muhtemelen... Sonra mı!? Göbek çöktü, maç gitti... Hem de ne gitmek... Jurasek diye bir adam var, hiçbir futbol adamı, onu iki maç üst üste oynatmaz... Sergen kardeşim oynatıyor... Demek ki bir bildiği var!.. Neyse, Allah'tan yönetim tüm sorunları çözmek için Kasımpaşa'dan kovulan, büyük futbol alimi, tüm oyun sistemlerini icat eden, taktik ustası, transfer sihirbazı, Muleka'yı keşfeden büyük usta Serkan Reçber'i getirdi...Yoksa bu takımın hali nice olurdu!...
Beşiktaş'ta Orkun cezalı, Ndidi sakat olunca Sergen hoca çareyi emektar Necip'te aramış... Necip ve Demir Ege ikilisi güçlü Göztepe orta sahası karşısında sürekli top kazanma peşinde, hücuma katkıları yok. Rafa Silva üretmeye çalışsa da nafile. Kanatlardan da destek gelmiyor. Beşiktaş'ın savunması öyle dağınık ki topu kazanan Göztepeli sağ kanat beki, Gökhan'ın üzerinden yüklendi. Başarılı oldular goller bu bölgeden geldi. Göztepe atletik hücumcuları ve oyuncu grubu ile 3-4-1-2'yi gerek geçiş, gerekse set oyununda müthiş oynuyorlar. Geçen hafta önde basan yüklenen isteyen Beşiktaş'ı ara ki bulasın maalesef yok.
Cerny için güç kattı dedik, maalesef bir hafta sürdü! Göztepe muazzam oyunuyla muhteşem bir galibiyet aldı. Mehmet Türkmen'in hala daha yer alma sorunları, faul ve sert hareketlerde eksiklikleri devam ediyor. Kart uygulamaları dengesiz. Sabırla iyileşmelerini, deneyim kazanıp, başarılı olmalarını bekliyoruz! Maçın en kritik anı 36'da yaşandı. Göztepe ceza alanı içinde yandan gelen yüksek ortaya Abraham kafa uzattı ama geriden Heliton sağ ayağını kafa hizasına kaldırarak uzattı ve topa temas etti.
Burada Abraham'ın yüzüne temas ediyorsa pozisyon penaltı. Temas yoksa tehlikeli hareket Beşiktaş lehine en direk serbest vuruş olmalı. Ekrandan ayak Abraham'ın da yüzüne temas ediyor görüyoruz o zaman pozisyon penaltı. Bunu sahada en yakın yerden gören hakem çözecek. Kafa-ayaktop hepsi aynı noktada! Burada verilmeyecek tek karar kornerdi ama hakem korner verdi. Janderson'un Demir Ege'ye faulünü tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Her şeye rağmen bu gergin ortamda kötünün iyisiydi.