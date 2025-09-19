Sergen Yalçın'dan Gabriel Paulista ve Necip Uysal açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"GÖZTEPE İYİ BİR TAKIM"

"Rakip iyi bir takım, güçlü bir takım. Geçen sene ve bu sene o gücünü gösteriyor. İç sahada seyirci baskısıyla iyi mücadele ediyorlar. İyi hazırlandık. Rakibe göre bir oyun düşündük. Eksiklerimiz var. Çarşamba günü de birçok oyuncu oynamayacak. Yeni bir yapılanma içerisindeyiz. Bu periyot, biraz sıkıntılı bir periyot çünkü birlikte kalamıyoruz. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her maçta kazanmaktır. Başka bir şey düşünmüyoruz."

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ HER ZAMAN KAZANMAKTIR"

"Paulista iyileşti. Takımın oynayan oyuncusu, hazır. Bugün onu kullanmak istedim. Necip, konusunda tek savunmacımız orta sahamız var. Orada Necip'i kullandık. Birileri hücum yaparken birileri savunma yapmak zorunda. Kartal da var orada bir seçenek olarak. Bugün için böyle bir tercih kullandık. Umarım hayırlısı olur. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kazanmaktır."