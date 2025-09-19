Sergen Yalçın Göztepe mağlubiyetinin ardından konuştu! "Beklediğimiz gibi geçmedi"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"ÇALIŞTIĞIMIZ YERLERDEN GOLLER YEDİK"

"Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Birçok şeyi yaptılar. Biz bu oyun anlayışına hazırlanmıştık aslında. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor! Futbol çok artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu olarak oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil tabii ki. Zaman lazım. Çok konuşulacak şey var ama... Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet, böyle bir oyun karşısında böyle bir mağlubiyeti normal görüyorum aslında."