Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile Tammy Abraham arasında kritik görüşme!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın takımın yıldız isimlerinden Tammy Abraham ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, Sergen Yalçın son zamanlardaki formsuz durumuyla eleştiri oklarını üzerine çeken Abraham ile bizzat görüştü.

Yalçın'ın futbolcu ile yaptığı toplantıda, "Kariyerin ve yeteneklerin belli. Beşiktaş seni zaten o yüzden transfer etti. Son maçlarda üzerinde baskı olduğu için istediğin son vuruşları yapamadın. Ancak sezona nasıl başladığın da ortada. Hepimiz sana çok güveniyoruz. Önümüzdeki maçlarda çok daha etkili oynayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.