Efsane geri döndü

Efsane geri döndü

Sergen Yalçın, Milli arada yapılan transferler ve takım ile yakından ilgilendi. Başakşehir karşısında risk aldı. Oyun içinde isim ve yerleri değiştirdi. Altın değerindeki üç puanı artı haneye yazdırdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Efsane geri döndü

Kendi saha ve seyircisi önünde zorlu bir sınava çıkan Teknik direktör Sergen Yalçın yeni transferlere güvendi ve önemli isimleri ilk onbirde sahaya sürdü. Gökhan Sazdağı, Cerny ilk defa siyah beyazlı formayı giydi. Paulista ise yedek kulübesindeydi. Sergen Hocanın, camiaya ve takıma yeni bir atmosfer getirdiği oynanan futboldan belli oluyordu. Yalçın'ın 4-3-3 ofansif sistemi orta saha ve hücuma keyif veren hareketlilik bir değişim yaşattığı netti.

TAŞLAR YERİNE OTURACAK YENİ BİR SAYFA AÇTI

Oyunun son bölümlerinde geri düşen siyah beyazlı takım, yapılan oyuncu ve sistem değişiklikleriyle çabuk toparlandı ve rakibe hemen reaksiyon gösterdi. Sergen Yalçın, yaptığı taktiksel hamlelerle oyunun kaderini değiştirdi. Rafa Silva'nın yerine Cengiz Ünder'i oyuna alarak Cerny'yi orta sahaya çekti ve Cengiz'i sağ kanada yerleştirdi. Maç içinde gerçekleştirdiği varyasyonlar ve değişiklikler, takımın oyun dinamiklerini güçlendirdi. Yalçın'ın dokunuşları, galibiyetin alınmasında kilit rol oynadı.

Savunmaya çözüm arıyor

Teknik Direktör Sergen Yalçın savunmaya çözüm arıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı dokuz resmi maçın tamamında kalesinde gol gördü ve bu durum, takımın savunma performansındaki sorunları gözler önüne seriyor. Siyah-beyazlılar, henüz hiçbir karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Buna karşın, geçtiğimiz 2024-2025 sezonunun ilk beş haftasında Beşiktaş, iki maçta rakiplerine gol şansı tanımamış ve kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

