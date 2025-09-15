Cengiz parlıyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta göz kamaştırdı. Fenerbahçe'den kiralık olarak takıma katılan genç yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'ın güvenini boşa çıkarmadı ve taraftarları adeta büyüledi. 90+1. dakikada attığı golle takımına kritik bir 3 puan kazandıran Cengiz, maç sonrası Beşiktaş'ın geleneksel üçlüsünü çektirerek taraftarlarla kısa sürede bağ kurdu. Genç futbolcunun mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Cengiz'in sahadaki performansı ve yüzündeki mutluluk, Fenerbahçe'de geçirdiği zor günleri geride bıraktığını ve Beşiktaş'ta yeni bir başlangıç yaptığını gösterdi. Sergen Yalçın'ın geçmişte Cengiz Ünder için sarf ettiği sözler de yeniden gündeme geldi. 2 Haziran'daki bir konuşmasında, "Cengiz'i bana ver, bir ayda ligin yıldızı yapayım," diyen Yalçın, bu sözünü adeta bir günde gerçeğe dönüştürdü. Cengiz'in etkileyici performansı, teknik direktörün öngörüsünü doğruladı ve siyah-beyazlı camiaya umut verdi.