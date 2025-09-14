CANLI SKOR ANA SAYFA
Ömer Üründül'den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın'ın 2 büyük sorunu var!

Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından usta yorumcu Ömer Üründül, siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi. İşte Üründül'ün dikkat çeken yazısı… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 09:22 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 09:25
Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, 90+1. dakikada bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırırken karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

"DOLMABAHÇE'DE ZEVKLİ BİR 90 DAKİKA İZLEDİK"

Üründül, mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Dolmabahçe'de tempolu, bol aksiyonlu, zaman zaman gergin atmosferde geçen, oldukça keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş, 90+1'de attığı golle çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Genel anlamda hırslı ve presli bir oyun sergilediler. Hücumda rakiplerini zorladılar, Başakşehir de zaman zaman tehlikeli çıkışlar yaptı."

Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

"CENGİZ GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI"

Beşiktaş'ın geri dönüşüne değinen Üründül, "Eğer Beşiktaş, geriye düştükten kısa süre içinde beraberlik golünü bulamasaydı çok ağır bir yara alabilirdi. Ancak Sergen Yalçın, Cengiz Ünder konusunda kazançlı çıktı. Onu istedi, aldı ve galibiyet golünü o attı. Cengiz'in kalitesi tartışılmaz ama bundan sonrası özel hayatına bağlı. Cerny ise çok doğru bir transfer; futbolu biliyor ve fizik olarak hazır. Toure güçlü, adam eksiltebiliyor, fiziğini iyi kullanıyor. Dağınık bir yapısı olsa da çok güzel bir gol attı." dedi.

Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

"SERGEN YALÇIN'IN İKİ BÜYÜK SORUNU VAR"

Beşiktaş'ın sorunlu isimlerine değinen Ömer Üründül, "Sergen Yalçın'ın en önemli problemi Abraham ve Rafa Silva. İkisi de fizik olarak bitik durumda. Bir an önce toparlanmaları şart. Rafa'yı oyundan çıkarması doğru bir teknik adamlık hamlesiydi." ifadelerini kullandı.

Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

"BAŞAKŞEHİR DAHA İYİ GÖRÜNTÜ VERDİ"

Başakşehir'in sahadaki mücadelesini de değerlendiren Üründül, "Sezona kötü başlayan Başakşehir, bu kez daha iyi bir görüntü çizdi. Ancak teknik direktör Pezzaiuoli, özellikle Shomurodov başta olmak üzere Crespo ve Yusuf'u gereksiz yere oyundan alarak adeta harakiri yaptı." yorumunu yaptı.

Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

"SON DAKİKADAKİ KIRMIZI KART HATALIYDI"

Maçın hakemi Alper Akarsu'nun yönetimine de değinen deneyimli yorumcu, "Genel yönetimi başarılıydı ama son dakikada bir çuval inciri berbat etti. Dünyanın hiçbir yerinde Ba'nın pozisyonunda ikinci sarı kart gösterilmezdi." diyerek sözlerini noktaladı.

