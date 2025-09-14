Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

"DOLMABAHÇE'DE ZEVKLİ BİR 90 DAKİKA İZLEDİK" Üründül, mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Dolmabahçe'de tempolu, bol aksiyonlu, zaman zaman gergin atmosferde geçen, oldukça keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş, 90+1'de attığı golle çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Genel anlamda hırslı ve presli bir oyun sergilediler. Hücumda rakiplerini zorladılar, Başakşehir de zaman zaman tehlikeli çıkışlar yaptı."

"CENGİZ GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI" Beşiktaş'ın geri dönüşüne değinen Üründül, "Eğer Beşiktaş, geriye düştükten kısa süre içinde beraberlik golünü bulamasaydı çok ağır bir yara alabilirdi. Ancak Sergen Yalçın, Cengiz Ünder konusunda kazançlı çıktı. Onu istedi, aldı ve galibiyet golünü o attı. Cengiz'in kalitesi tartışılmaz ama bundan sonrası özel hayatına bağlı. Cerny ise çok doğru bir transfer; futbolu biliyor ve fizik olarak hazır. Toure güçlü, adam eksiltebiliyor, fiziğini iyi kullanıyor. Dağınık bir yapısı olsa da çok güzel bir gol attı." dedi.