Ömer Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu: Sergen Yalçın’ın 2 büyük sorunu var!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Siyah-beyazlılar, 90+1. dakikada bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırırken karşılaşmayı değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül dikkat çeken ifadeler kullandı.
"DOLMABAHÇE'DE ZEVKLİ BİR 90 DAKİKA İZLEDİK"
Üründül, mücadeleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Dolmabahçe'de tempolu, bol aksiyonlu, zaman zaman gergin atmosferde geçen, oldukça keyifli bir 90 dakika izledik. Beşiktaş, 90+1'de attığı golle çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Genel anlamda hırslı ve presli bir oyun sergilediler. Hücumda rakiplerini zorladılar, Başakşehir de zaman zaman tehlikeli çıkışlar yaptı."
"CENGİZ GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI"
Beşiktaş'ın geri dönüşüne değinen Üründül, "Eğer Beşiktaş, geriye düştükten kısa süre içinde beraberlik golünü bulamasaydı çok ağır bir yara alabilirdi. Ancak Sergen Yalçın, Cengiz Ünder konusunda kazançlı çıktı. Onu istedi, aldı ve galibiyet golünü o attı. Cengiz'in kalitesi tartışılmaz ama bundan sonrası özel hayatına bağlı. Cerny ise çok doğru bir transfer; futbolu biliyor ve fizik olarak hazır. Toure güçlü, adam eksiltebiliyor, fiziğini iyi kullanıyor. Dağınık bir yapısı olsa da çok güzel bir gol attı." dedi.
Beşiktaş'ın sorunlu isimlerine değinen Ömer Üründül, "Sergen Yalçın'ın en önemli problemi Abraham ve Rafa Silva. İkisi de fizik olarak bitik durumda. Bir an önce toparlanmaları şart. Rafa'yı oyundan çıkarması doğru bir teknik adamlık hamlesiydi." ifadelerini kullandı.
"BAŞAKŞEHİR DAHA İYİ GÖRÜNTÜ VERDİ"
Başakşehir'in sahadaki mücadelesini de değerlendiren Üründül, "Sezona kötü başlayan Başakşehir, bu kez daha iyi bir görüntü çizdi. Ancak teknik direktör Pezzaiuoli, özellikle Shomurodov başta olmak üzere Crespo ve Yusuf'u gereksiz yere oyundan alarak adeta harakiri yaptı." yorumunu yaptı.
"SON DAKİKADAKİ KIRMIZI KART HATALIYDI"
Maçın hakemi Alper Akarsu'nun yönetimine de değinen deneyimli yorumcu, "Genel yönetimi başarılıydı ama son dakikada bir çuval inciri berbat etti. Dünyanın hiçbir yerinde Ba'nın pozisyonunda ikinci sarı kart gösterilmezdi." diyerek sözlerini noktaladı.