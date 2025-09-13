Sergen Yalçın'ın hedefi Dolmabahçe'de 3 puan! İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Alanyaspor'a mağlup olan siyah-beyazlılar, taraftarının desteği ile bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor. Şu ana kadar iki maçta bir galibiyet ve bir yenilgi alan Beşiktaş, saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Alper Akarsu'nun düdüğüyle sahaya çıkacak.

YENİLER ŞANS BEKLİYOR

Avrupa kupaları nedeniyle her iki takımın da Süper Lig'deki iki maçı ertelenmişti. Beşiktaş'ın yeni transferleri Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, siyah-beyazlıların yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan forma şansı bekliyor. Yalçın'ın karar vermesi durumunda bu oyuncular, Beşiktaş formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir. Öte yandan, sakatlıkları devam eden Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, turuncu-lacivertlilere karşı oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Taylan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Cengiz, Orkun, Demir Ege, Cerny, Rafa Silva, Abraham

Başakşehir: Muhammed, Opoku, Ba, Onur Bulut, Ebosele, Onur Ergün, Umut Güneş, Deniz Türüç, Brnic, Nuno da Costa, Shomurodov

1224 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE

İskoç ekibi Rangers'tan eski takımı Beşiktaş'a geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 3,5 yıl sonra siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını son olarak 2021-2022 sezonunun 36. haftasında 8 Mayıs 2022 tarihinde giydi. Rıdvan Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda 1224 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuşacak.

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, bu sezon oynadığı 8 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü. Öte yandan, Beşiktaş oynadığı son 2 resmi maçta da (Lausanne ve Alanyaspor) rakip kalelere gol atamadı.

PEZZAİUOLİ SAHADA

Süper Lig'de oynadığı iki karşılaşmada da berabere kalan ve Avrupa Kupaları'ndan elenen turuncu-lacivertliler, hafta içinde teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Başakşehir'de geçici olarak Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli teknik direktörlük görevini üstlenecek.

HASRET BİTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 yıl 9 ay 17 gün sonra siyah-beyazlı takımın başında İstanbul'daki ilk maçına RAMS Başakşehir karşısında çıktı. Yalçın, son olarak 27 Kas 2021 tarihinde Giresunspor ile oynanan maçta Beşiktaş'ın başarısı için kulübede yer almıştı. Toplam 1386 gün sonra Dolmabahçe'ye siyahbeyazlı ekiple adım atan Sergen Yalçın, önceki dönemde Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

LİGDE BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN

İki ekip Süper Lig'de 34 kez karşılaşırken, RAMS Başakşehir'in 10, Beşiktaş'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 15 maçta da beraberlik bozulamadı. Siyah-beyazlılar, turuncu-lacivertliler ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi. "Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.