İsmail’e vize yok

Beşiktaş'ın İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak için Fenerbahçe’ye teklif yaptığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların İsmail Yüksek için 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak bunun geri çevrildiği öğrenildi. Ali Koç yönetiminin Cengiz’in Beşiktaş’a transferi sonrası tepki almaktan çekindiği öğrenildi. Milli futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028’de sona erecek.
