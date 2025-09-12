Harit’ten teklife ret

Africafoot'un haberine göre, Beşiktaş, Marsilya’da forma giyen Amine Harit’e teklifte bulundu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlıların teklifini geri çevirdi. Haberde, Harit’in Süper Lig’e transfer olmaya istekli olmadığı ve diğer fırsatları beklediği bilgisine yer verildi.
