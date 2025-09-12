Cengiz hazır kıta

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Sol ayağının içiyle attığı şık goller sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Hazır gördüm" dediği 28 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında forma giymek için sabırsızlanıyor. Takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaşan ve siyah-beyazlı formaya ısınan Cengiz'in cumartesi günü oynanacak zorlu müsabakada süre alması bekleniyor.