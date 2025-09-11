CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Beşiktaş, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 19:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta 5 futbolcuyla yeni sözleşme imzalandı

Beşiktaş, altyapıdaki 5 futbolcuyla 2028 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdaki genç oyunculardan Asım Efe Işık, Ahmet Sami Bircan, Devrim Şahin, Ali Pağda ve Yiğit Yasin Yüksel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Yönetim kurulu üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği sporculara yeni dönemde başarılar diledi.

Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu
Beşiktaş'tan Jota Silva sürprizi!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! Efsane yarışma programında heyecan dorukta
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte...
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 19:28
FIFA'dan TFF'ye ziyaret FIFA'dan TFF'ye ziyaret 19:17
Beşiktaş'ta 5 futbolcu ile nikah tazelendi Beşiktaş'ta 5 futbolcu ile nikah tazelendi 19:15
Gökhan Sazdağı: Birlik olalım Gökhan Sazdağı: Birlik olalım 19:12
İşte Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat! İşte Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat! 19:10
Beşiktaş'tan Jota Silva sürprizi! Beşiktaş'tan Jota Silva sürprizi! 18:41
Daha Eski
Seria A'da ödül Kenan Yıldız'ın! Seria A'da ödül Kenan Yıldız'ın! 18:12
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 18:05
F.Bahçe'den Tedesco açıklaması! İmza töreni... F.Bahçe'den Tedesco açıklaması! İmza töreni... 17:36
Kasımpaşa'da ayrılık Kasımpaşa'da ayrılık 16:07
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 16:04
Busenaz Sürmeneli'den eleştirilere yanıt Busenaz Sürmeneli'den eleştirilere yanıt 15:58