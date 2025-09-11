Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı: Birlik olalım

Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Büyük bir camiaya geldiğinin bilincinde olduğunu aktaran Gökhan, "Kayserispor'dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilmek. 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. İnşallah daha güzel bir takım oluştururuz. İnşallah daha iyi futbol izletiriz." ifadelerini kullandı.

Yapacakları ilk maçı iple çektiğini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek ve mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Kariyerinde çok güzel anılar biriktirdiğini aktaran Gökhan, "Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Önemli bir andı benim için." değerlendirmesinde bulundu.

"HER MAÇ MÜCADELEMİ ORTAYA KOYARIM"

Gökhan Sazdağı, oyun tarzıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız, mücadeleden vazgeçmeyeceğime emin olsun. Oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Ataklara da katılırım. Defansif verilerimde de her zaman en üstlerde olmaya çalışırım. Tabii ki derbi, büyük karşılaşma demek ama ben maç seçmem. Her maç mücadelemi ortaya koyarım."

Beşiktaş'ın bu sezonki durumuna değinen Gökhan, "Bu seneye istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Öyle bir görüntü olabilir ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz. Lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere götüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Takım olmanın önemine dikkati çeken Gökhan, "Takımdan kastım sadece oyuncu değil. Yöneticisi, hocası ve taraftarı ile hep bir bütün olmamız lazım. Beşiktaş, zaten tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Bir olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız." ifadelerini kullandı.