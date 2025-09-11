CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı: Birlik olalım

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı: Birlik olalım

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı takımda uzun yıllar hizmet etmeyi amaçladığını söyledi. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 19:18
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Sazdağı: Birlik olalım

Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Büyük bir camiaya geldiğinin bilincinde olduğunu aktaran Gökhan, "Kayserispor'dan geldim. Oraya uzun yıllar hizmet ettim. Buradaki en büyük hedefim de Beşiktaş'a uzun yıllar hizmet edebilmek. 4-5 yıl kaptanlık yaptığım takımlar oldu. İnşallah daha güzel bir takım oluştururuz. İnşallah daha iyi futbol izletiriz." ifadelerini kullandı.

Yapacakları ilk maçı iple çektiğini dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle bu statta herhalde ilk defa top bendeyken ıslıklanmayacağım. Bunun için mutluyum. Çok güzel duygu benim için. Bu güzel taraftarın önüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki sadece o sahaya çıkmak yetmiyor. Performans göstermek ve mücadele etmek önemli. Bunu da başaracağıma inanıyorum." diye konuştu.

Kariyerinde çok güzel anılar biriktirdiğini aktaran Gökhan, "Geçen sezon Kayserispor ile çıktığım Fenerbahçe karşılaşması bunlardan biri olabilir. 3 asistlik bir performansla bir puanın alınmasına katkı sağlamıştım. Buna bir kırılma anı denmeyebilir ama hayatımın en güzel anlarından birisiydi. Daha çok ismimin duyulması da bu maçla birlikte oldu. Önemli bir andı benim için." değerlendirmesinde bulundu.

"HER MAÇ MÜCADELEMİ ORTAYA KOYARIM"

Gökhan Sazdağı, oyun tarzıyla ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız, mücadeleden vazgeçmeyeceğime emin olsun. Oyunu iki yönlü oynayan bir oyuncu olduğuma inanıyorum. Ataklara da katılırım. Defansif verilerimde de her zaman en üstlerde olmaya çalışırım. Tabii ki derbi, büyük karşılaşma demek ama ben maç seçmem. Her maç mücadelemi ortaya koyarım."

Beşiktaş'ın bu sezonki durumuna değinen Gökhan, "Bu seneye istediğimiz gibi başlayamamış olabiliriz. Öyle bir görüntü olabilir ama çok kısa sürede bunu telafi edebiliriz. Lig çok uzun bir maraton. Ben de aranıza yeni katıldım. İnşallah bu takımı çok iyi yerlere götüreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Takım olmanın önemine dikkati çeken Gökhan, "Takımdan kastım sadece oyuncu değil. Yöneticisi, hocası ve taraftarı ile hep bir bütün olmamız lazım. Beşiktaş, zaten tarihinde bunları yaşamış bir takım. Büyük şampiyonlukları var. Bir olabilirsek olur. Sabretsinler. Birlik olalım. İnşallah hedefe güzel bir şekilde yol alacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Türkiye’den dünyaya şehircilik dersi! "Demesi kolay da, icrası o kadar değil..."
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte...
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 19:28
FIFA'dan TFF'ye ziyaret FIFA'dan TFF'ye ziyaret 19:17
Beşiktaş'ta 5 futbolcu ile nikah tazelendi Beşiktaş'ta 5 futbolcu ile nikah tazelendi 19:15
Gökhan Sazdağı: Birlik olalım Gökhan Sazdağı: Birlik olalım 19:12
İşte Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat! İşte Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat! 19:10
Beşiktaş'tan Jota Silva sürprizi! Beşiktaş'tan Jota Silva sürprizi! 18:41
Daha Eski
Seria A'da ödül Kenan Yıldız'ın! Seria A'da ödül Kenan Yıldız'ın! 18:12
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 18:05
F.Bahçe'den Tedesco açıklaması! İmza töreni... F.Bahçe'den Tedesco açıklaması! İmza töreni... 17:36
Kasımpaşa'da ayrılık Kasımpaşa'da ayrılık 16:07
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 16:04
Busenaz Sürmeneli'den eleştirilere yanıt Busenaz Sürmeneli'den eleştirilere yanıt 15:58