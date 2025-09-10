CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Zecorner Kayserispor Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu!

Zecorner Kayserispor Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 12:04 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 12:08
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zecorner Kayserispor Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu!

Beşiktaş'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Zecorner Kayserispor'da 4 yıldır forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı. Zecorner Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında,

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler!"

İfadeleri yer aldı.

Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...
DİĞER
Türkiye’den dünyaya şehircilik dersi! "Demesi kolay da, icrası o kadar değil..."
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı?
F.Bahçe'de Palacios pazarlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Balıkesirspor'a Fenerbahçe'den transfer Balıkesirspor'a Fenerbahçe'den transfer 11:40
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 11:37
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 11:35
Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti! Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti! 11:25
Çorum FK yeni transferini açıkladı! Çorum FK yeni transferini açıkladı! 11:10
Bolivya Dünya Kupası play-off'larına kaldı! Bolivya Dünya Kupası play-off'larına kaldı! 11:07
Daha Eski
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 10:54
F.Bahçe'de Palacios pazarlığı! F.Bahçe'de Palacios pazarlığı! 10:46
Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi... Zidane gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe'yi reddetmesinin sebebi... 10:31
Trabzonspor'a transferde kötü haber! Trabzonspor'a transferde kötü haber! 10:26
Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." Tedesco için flaş sözler! "Zeki bir insan ama..." 09:28
Forvette kim oynayacak? 3 aday var Forvette kim oynayacak? 3 aday var 09:27