Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Gökhan Sazdağı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Gökhan Sazdağı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Zecorner Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 12:04 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 15:22
Beşiktaş Gökhan Sazdağı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Zecorner Kayserispor'da 4 yıldır forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı. Zecorner Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında,

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler!"

İfadeleri yer aldı.

Gökhan Sazdağı Kayserispor'a veda etti! Devamını Oku BUNU DA OKU

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş da Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Gökhan Sazdağı'na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.

