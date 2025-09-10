Beşiktaş Gökhan Sazdağı transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlılar, Zecorner Kayserispor'da 4 yıldır forma giyen ve takım kaptanlığını üstlenen Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı. Zecorner Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasında,

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

Her şey için teşekkürler!"

İfadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş da Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı ekibin resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Kayserispor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Gökhan Sazdağı'na Beşiktaş formasıyla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

İfadeleri yer aldı.