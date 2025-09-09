TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sol kanat seferberliği! 4 yıldız listede

Son yıllarda üst üste dejavu dönemleri yaşan Beşiktaş, yeni sezon için önce Solskjaer ile devam kararı alırken, hazırlık maçları ve Avrupa karşılaşmalarında alınan sonuçlardan sonra yollarını ayırmıştı. Bu sırada Norveçli teknik adamın arkasında durduğunu ifade eden yönetim eksik mevkilere transferleri yapıyordu. Sergen Yalçın'ın gelmesiyle de bu durum ivme kazandı. Önemli yerlere yıldız isimler dahil edilirken, yapılması acil denilen sol kanat transferinin henüz gerçekleşmemesi dikkat çekti.

YÖNETİM 10 İSMİ KADROSUNA DAHİL ETTİ

Siyah beyazlı yönetim önce sol bek oynayan David Jurasek'i duyurdu. Daha sonra santrfor Tammy Abraham gelenler listesine girdi. Merkez orta saha için milli yıldız Orkun Kökçü monte edildi. Ön libero Wilfred Ndidi ile güçlü hale getirildi. Sağ beke gurbetçi Taylan Bulut transfer edilirken, sol beke için Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü. El Bilal Toure ile santrfor, Tiago Djalo ile de stoper mevkii güçlendirildi. Sağ kanat tecrübeli isim Vaclav Cerny ve son olarak alınan tecrübeli futbolcu Cengiz Ünder'e teslim edildi.

LİSTE KABARIK

Beşiktaş, sol kanat için Yannick Carrasco (Al Shabab), Federico Chiesa (Liverpool), Leandro Trossard (Arsenal) ve Mika Godts (Ajax) gibi isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor, ancak Türkiye'de transfer dönemi bitimine (12 Eylül) kısa bir süre kala henüz bu bölgeye takviye yapamadı.