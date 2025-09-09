CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sol kanat seferberliği! 4 yıldız listede

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sol kanat seferberliği! 4 yıldız listede

Transfer döneminde sona yaklaşılırken sol kanatta alarm veren Beşiktaş, girişimlerini hızlandırdı. Listesinde dikkat çeken 4 aday için harekete geçen siyah beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'a eksiksiz kadro teslim etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sol kanat seferberliği! 4 yıldız listede

Son yıllarda üst üste dejavu dönemleri yaşan Beşiktaş, yeni sezon için önce Solskjaer ile devam kararı alırken, hazırlık maçları ve Avrupa karşılaşmalarında alınan sonuçlardan sonra yollarını ayırmıştı. Bu sırada Norveçli teknik adamın arkasında durduğunu ifade eden yönetim eksik mevkilere transferleri yapıyordu. Sergen Yalçın'ın gelmesiyle de bu durum ivme kazandı. Önemli yerlere yıldız isimler dahil edilirken, yapılması acil denilen sol kanat transferinin henüz gerçekleşmemesi dikkat çekti.

YÖNETİM 10 İSMİ KADROSUNA DAHİL ETTİ

Siyah beyazlı yönetim önce sol bek oynayan David Jurasek'i duyurdu. Daha sonra santrfor Tammy Abraham gelenler listesine girdi. Merkez orta saha için milli yıldız Orkun Kökçü monte edildi. Ön libero Wilfred Ndidi ile güçlü hale getirildi. Sağ beke gurbetçi Taylan Bulut transfer edilirken, sol beke için Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü. El Bilal Toure ile santrfor, Tiago Djalo ile de stoper mevkii güçlendirildi. Sağ kanat tecrübeli isim Vaclav Cerny ve son olarak alınan tecrübeli futbolcu Cengiz Ünder'e teslim edildi.

LİSTE KABARIK

Beşiktaş, sol kanat için Yannick Carrasco (Al Shabab), Federico Chiesa (Liverpool), Leandro Trossard (Arsenal) ve Mika Godts (Ajax) gibi isimlerle transfer görüşmelerini sürdürüyor, ancak Türkiye'de transfer dönemi bitimine (12 Eylül) kısa bir süre kala henüz bu bölgeye takviye yapamadı.

REKLAM - Idefix
F.Bahçe'ye Uruguaylı orta saha!
DİĞER
Mourinho’dan kızdıran hareket! Fenerbahçe için dikkat çeken karar
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi!
G.Saray'a İsveçli genç yetenek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:06
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 00:06
Danimarka deplasmanda doludizgin! Danimarka deplasmanda doludizgin! 00:06
Hırvatistan farklı kazandı! Hırvatistan farklı kazandı! 00:04
İtalya 90+1'de galip! İtalya 90+1'de galip! 23:53
Daha Eski
Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! Devin Özek'ten teknik direktör açıklaması! 23:47
F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! F.Bahçe'de Tedesco gelişmesi! 23:47
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 23:47
G.Saray'a İsveçli genç yetenek! G.Saray'a İsveçli genç yetenek! 23:47
Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... Fırtına'ya Onana müjdesi! F.Bahçe maçında... 23:47
Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! Porto'dan Okan Buruk'a Diogo Costa yanıtı! 23:47