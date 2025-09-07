TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile temas kurdu. Carrasco'nun, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Deneyimli futbolcunun Al Shabab ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Kariyerinde Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla önemli başarılar yaşayan Carrasco'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
DİĞER