Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın kanat hattına takviye için gündemine sürpriz bir isim geldi. Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da forma giyen Belçikalı yıldız Yannick Carrasco'nun siyah-beyazlıların radarına girdiği öne sürüldü. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine flaş bir ismi aldı. Siyah-beyazlıların, Al Shabab forması giyen Belçikalı yıldız Yannick Carrasco ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ile temas kurdu. Carrasco'nun, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

Deneyimli futbolcunun Al Shabab ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Kariyerinde Atletico Madrid ve Monaco formalarıyla önemli başarılar yaşayan Carrasco'nun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

