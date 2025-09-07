TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’tan Yannick Carrasco sürprizi! Avrupa’ya dönmek istiyor

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine flaş bir ismi aldı. Siyah-beyazlıların, Al Shabab forması giyen Belçikalı yıldız Yannick Carrasco ile ilgilendiği iddia edildi.