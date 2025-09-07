CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta Armand Lauriente pazarlıkları! Yeni teklif...

Vaclav Cerny'nin ardından bir transfer daha müjdelemek isteyen Beşiktaş, Armand Lauriente için ısrarını sürdürüyor. Tecrübeli sol kanadı siyah beyazlı formayla buluşturmak isteyen yönetim, İtalyan temsilcisi Sassuolo ile görüşmelerini devam ettiriyor. İşte sunulan yeni teklif... | Son dakika BJK transfer haberleri

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Beşiktaş, sol kanat bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor ve Sassuolo'nun yıldız oyuncusu Armand Lauriente'yi öncelikli hedefleri arasına aldı. 26 yaşındaki Fransız futbolcu, hızı, dripling yeteneği ve gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle Serie A'da 34 maça çıkan Lauriente, 19 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Sassuolo'nun, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lauriente için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

17 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Sportmedıaset'in haberine göre, Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusu için İtalyan kulübü Sassuolo'ya 17 milyon euro'luk bir transfer teklifi sundu. Ancak Sassuolo, oyuncunun bonservis bedeli için 20 milyon euro'da ısrarcı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif sundu. Siyah beyazlılar, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak belirtilen Lauriente'ye 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro maaş önerdi. Transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

