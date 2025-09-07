Josef de Souza’dan Beşiktaş kararı! Sergen Yalçın’a özel mesaj

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta teknik ekibe katılacağı iddiaları gündemde olan Josef de Souza, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik heyette görev almayacağını duyurdu.

Brezilyalı yıldız, yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a duyduğu sevgiyi dile getirirken teknik direktör Sergen Yalçın'a da başarı dileklerini iletti.

Josef, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kez favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyonluk yaşadığını göreceğim. Sergen Yalçın'a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için teşekkür ederim."