Josef de Souza’dan Beşiktaş kararı! Sergen Yalçın’a özel mesaj

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş’ın yeniden teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın’ın ekibinde yer alacağı konuşulan eski siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza’dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 13:27
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Beşiktaş'ta teknik ekibe katılacağı iddiaları gündemde olan Josef de Souza, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik heyette görev almayacağını duyurdu.

Brezilyalı yıldız, yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a duyduğu sevgiyi dile getirirken teknik direktör Sergen Yalçın'a da başarı dileklerini iletti.

Josef, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kez favori takımım Beşiktaş'a yardım edemedim ama eminim ki yakında geri dönüp desteğimi vereceğim ve kulübün yeniden şampiyonluk yaşadığını göreceğim. Sergen Yalçın'a bol şans diliyorum, umarım Beşiktaş'ın gerçek ruhunu geri getirebilir. Her şey için teşekkür ederim."

