CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Arsenal, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Leandro Trossard için kapıyı kapattı. İngiliz ekibinin, Belçikalı futbolcuyu satma gibi bir planı olmadığı öğrenildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 15:26
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol kanat transferi için uzun süredir Arsenal'ın yıldız oyuncusu Leandro Trossard'ı gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

Ancak siyah-beyazlıların bu hamlesi olumsuz sonuçlandı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Arsenal, Belçikalı yıldız Trossard'ı satmayı düşünmüyor.

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

Ayrıca haberde, deneyimli futbolcunun ağustos ayında Arsenal ile yeni bir anlaşmaya vardığı ve kısa vadede Türkiye'ye transfer ihtimalinin bulunmadığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi
Reklam
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
CHP'de olağanüstü korku! Özgür Özel'in ekibinden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hamle | Kritik 6 günde neler olacak?
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
Mourinho'dan F.Bahçelileri kızdıran hareket! Feyenoord maçından 15 gün önce...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Fransa'da birinci oldu Toprak Fransa'da birinci oldu 15:53
"Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" "Milli takım tecrübesiyle maçı kazanmasını bildi" 15:40
Santarelli: Finale gerçekten çok inandım Santarelli: Finale gerçekten çok inandım 15:38
Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! Alperen Şengün’den maç saati eleştirisi! 15:36
Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki! Ergin Ataman’dan FIBA’ya sert tepki! 15:32
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 15:25
Daha Eski
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 15:12
G.Saray Eyüp mesaisine devam etti G.Saray Eyüp mesaisine devam etti 14:57
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi! Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir mesaisi! 14:53
F.Bahçe Trabzonspor mesaisini sürdürdü F.Bahçe Trabzonspor mesaisini sürdürdü 14:52
Arda Güler'den Lamine Yamal yorumu! "Onun bu gelişimi..." Arda Güler'den Lamine Yamal yorumu! "Onun bu gelişimi..." 14:45
Trabzonspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor Trabzonspor’da F.Bahçe mesaisi sürüyor 13:57