TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’a Leandro Trossard şoku! Arsenal’dan kötü haber

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol kanat transferi için uzun süredir Arsenal'ın yıldız oyuncusu Leandro Trossard'ı gündemine almıştı. Ancak siyah-beyazlıların bu hamlesi olumsuz sonuçlandı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Arsenal, Belçikalı yıldız Trossard'ı satmayı düşünmüyor. Ayrıca haberde, deneyimli futbolcunun ağustos ayında Arsenal ile yeni bir anlaşmaya vardığı ve kısa vadede Türkiye'ye transfer ihtimalinin bulunmadığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.