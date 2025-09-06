Sergen kanunları

Yuvaya geri dönüş yapan Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi de başlamış oldu. İlk maçında Alanya deplasmanında istediği skoru alamasa da Teknik Patron Yalçın'ın takıma dokunuşları ve getirdiği hareketlilik hissedilir derecedeydi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle verilen 10 günlük Millî maçlar arasında Sergen Hoca, öğrencilerine kendi prensip, taktik ve kanunlarını anlatmayı ve de en iyi şekilde uygulamayı hedefliyor.

DAHA OFANSİF OYNATACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-3-3 sistemi ile ofansif bir taktikle takımı oynatmayı tercih ediyor. Sisteminin kilit isimleri olan Rafa Silva ve Orkun Kökçü ile özel ilgileniyor. Jurasek ve Rıdvan ile solu, Svensson ve Cerny ile de sağ çizgiyi farklı şekilde kullanarak Kartal'ın kanat gücünü artırmayı planlıyor. Abraham, Rafa, Orkun ve Ndidi ile de rakibe ileride baskı kurup, kapılacak ve geri kazanılacak toplarla sonuca gitmek istiyor