Adım adım Cerny

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Vaclav Cerny transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Başkan Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden masaya oturarak prensip anlaşmasına vardı. Çekyalı sol kanat, satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katılacak ve yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. İnstagram adresinden Beşiktaş'ı takibe alan 27 yaşındaki oyuncunun, bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde Türkiye'ye gelecek. Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor.