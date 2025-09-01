CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Adım adım Cerny

Adım adım Cerny

Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaşıyor. Wolfsburg’un 27 yaşındaki Çekyalı yıldızı Beşiktaş’ı İnstagram adresinden takibe aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Adım adım Cerny

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Vaclav Cerny transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Başkan Serdal Adalı, Wolfsburg ile yeniden masaya oturarak prensip anlaşmasına vardı. Çekyalı sol kanat, satın alma opsiyonlu kiralık olarak takıma katılacak ve yıllık 2.5 milyon euro kazanacak. İnstagram adresinden Beşiktaş'ı takibe alan 27 yaşındaki oyuncunun, bir aksilik olmazsa birkaç gün içinde Türkiye'ye gelecek. Cerny'nin Wolfsburg ile sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor.

