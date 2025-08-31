CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın uzun yıllardır kalesinde görev alan Ersin Destanoğlu ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi file bekçisi için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 16:21
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın'ın, geçmiş dönemindeki vazgeçilmez oyuncularından Ersin Destanoğlu'na ilgi var.

Hull yerel basınına göre kaleci Ivor Pandur'u takımda tutmak isteyen Hull City, Hırvat kalecinin ayrılığı halinde Ersin Destanoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor fakat bu transfer oldukça zor.

Beşiktaş'ın, Türk oyuncunun kiralanması için yüksek bir ücret talep ettiği ve Hull City'nin mevcut transfer kısıtlamaları nedeniyle bunu karşılayamadığı belirtildi.

PERFORMANSI

24 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş ile toplamda 120 maça çıktı ve 39 maçta kalesini gole kapattı. Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi, gelecek yaz sona eriyor.

