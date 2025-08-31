TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın'ın, geçmiş dönemindeki vazgeçilmez oyuncularından Ersin Destanoğlu'na ilgi var.

Hull yerel basınına göre kaleci Ivor Pandur'u takımda tutmak isteyen Hull City, Hırvat kalecinin ayrılığı halinde Ersin Destanoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor fakat bu transfer oldukça zor.

Beşiktaş'ın, Türk oyuncunun kiralanması için yüksek bir ücret talep ettiği ve Hull City'nin mevcut transfer kısıtlamaları nedeniyle bunu karşılayamadığı belirtildi.

PERFORMANSI

24 yaşındaki file bekçisi, Beşiktaş ile toplamda 120 maça çıktı ve 39 maçta kalesini gole kapattı. Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi, gelecek yaz sona eriyor.

İŞTE O HABER