CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Efsane geri döndü

Efsane geri döndü

Beşiktaş’ın efsane ismi Sergen Yalçın, Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Siyahbeyazlıların unutulmaz hocası, resmen göreve başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Efsane geri döndü

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 2026-2027 sezonu sonuna kadar göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah- beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak. Beşiktaş'taki ilk görevine 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayan Yalçın, 2021-2022 sezonunun ortalarına doğru sona eren yaklaşık 2 yıllık döneminde önemli başarılar elde etti. Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

SON ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Kara kartal, 52 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti. Bu maçlarda 156 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 107 gol gördü. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun mimarı olan Yalçın, takımı yeniden zirveye taşımak için göreve döndü. İlk döneminde 20 bin taraftarın katıldığı coşkulu bir imza töreniyle başlayan Yalçın, bu kez işine odaklanmak istediğini ifade ederek imza töreni düzenlenmesini istemedi.

YENİ GELMEDİK GERİ GELDİK

Atiba Hutchinson ile birlikte Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde bulunan Murat Kaytaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaytaz'ın yaptığı paylaşımıda "Yeni gelmedik, geri geldik. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Beşiktaş!" ifadelerini kullandı.

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk dönemindeki teknik direktörlüğünde toplam 83 maçta görev yaptı. Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Öte yandan, 2 yıllık anlaşma imzalayan deneyimli çalıştırıcı siyahbeyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro ücret alacak.

F.Bahçe'den Ederson hamlesi!
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
Başkan Erdoğan Çin'de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Mourinho'dan ilk açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 31 Ağustos 2025 07:35
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:42
G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! G.Saray tribünlerinden Filistin’e destek! 01:41
Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı Mauro Icardi'den Atatürk paylaşımı 01:38
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama 01:23
Daha Eski
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 01:23
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi! 01:23
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 01:23
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 01:23
F.Bahçe'den Ederson hamlesi! F.Bahçe'den Ederson hamlesi! 01:23
Arda Güler yine sahneye çıktı! Arda Güler yine sahneye çıktı! 01:23