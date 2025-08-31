Efsane geri döndü

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 2026-2027 sezonu sonuna kadar göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah- beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak. Beşiktaş'taki ilk görevine 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayan Yalçın, 2021-2022 sezonunun ortalarına doğru sona eren yaklaşık 2 yıllık döneminde önemli başarılar elde etti. Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

SON ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Kara kartal, 52 yaşındaki teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti. Bu maçlarda 156 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 107 gol gördü. Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun mimarı olan Yalçın, takımı yeniden zirveye taşımak için göreve döndü. İlk döneminde 20 bin taraftarın katıldığı coşkulu bir imza töreniyle başlayan Yalçın, bu kez işine odaklanmak istediğini ifade ederek imza töreni düzenlenmesini istemedi.

YENİ GELMEDİK GERİ GELDİK

Atiba Hutchinson ile birlikte Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde bulunan Murat Kaytaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kaytaz'ın yaptığı paylaşımıda "Yeni gelmedik, geri geldik. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Beşiktaş!" ifadelerini kullandı.

2.5 MİLYON EURO ALACAK

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk dönemindeki teknik direktörlüğünde toplam 83 maçta görev yaptı. Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı ve 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Öte yandan, 2 yıllık anlaşma imzalayan deneyimli çalıştırıcı siyahbeyazlılardan yıllık 2.5 milyon euro ücret alacak.