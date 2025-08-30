İstikrar sağlayamadı

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son yıllarda özellikle Süper Lig ve Avrupa'da istenilen başarıları yakalayamayan Beşiktaş, teknik direktör konusundaki istikrarsızlık da dikkat çekiyor. Yalçın, 680 günde 79 mücadeleye çıkarak görev kalan en uzun teknik adam olurken Yalçın'ın 9 Aralık 2021'deki istifasından bu yana teknik adamlar konusunda hüsran yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖR KIYIMI

2019'da Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başında Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve son olarak Solskjaer görev yaptı. Solskjaer'in ayrılığıyla bu süreç devam etti.