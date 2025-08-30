İşim goller atmak

Beşıktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, Beşiktaş'ın sıra dışı bir taraftar topluluğu olduğunu biliyorum. Bu ihtişamlı taraftar, takım için sürekli bir itici güç. Benim de buraya gelmemde katkısı büyük oldu. Mevkim santrafor. Haliyle, Çok gol atmak benim görevim. Hücum ya da savunma fark etmez, esas olan en iyi halimle sahada olmak" dedi.
