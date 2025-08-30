Avrupa’da yankı buldu

Solskjaer'in Beşiktaş'tan ayrılığı, UEFA Konferans Ligi'nde elenmenin ardından Avrupa basınında geniş yankı buldu. Daily Mail: Solskjaer'in Türkiye macerasında yedi ay sürdü. News18: Solskjaer'in çalkantılı dönemi noktalandı. BBC: Beşiktaş, Konferans Ligi yenilgisi sonrası Solskjaer'i kovdu" ifadelerini kullandı.
Solskjaer'in Beşiktaş'tan ayrılığı, UEFA Konferans Ligi'nde elenmenin ardından Avrupa basınında geniş yankı buldu. Daily Mail: Solskjaer'in Türkiye macerasında yedi ay sürdü. News18: Solskjaer'in çalkantılı dönemi noktalandı. BBC: Beşiktaş, Konferans Ligi yenilgisi sonrası Solskjaer'i kovdu" ifadelerini kullandı.