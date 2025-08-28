Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi için son 1 adım! İşte Ole Gunnar Solskjaer'in Lausanne-Sport maçı muhtemel 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, Konferans Ligi için İsviçre temsilcisi karşısında zafer gecesine çıkıyor. 1-1’in rövanşında tek hedefimiz; rakibimizi mağlup ederek lige kalmak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Lozan'ı konuk ediyor. İsviçre'deki ilk maç 1-1'lik skorla sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle Tüpraş Stadı'nda rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Show TV'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek. BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı ekibin başında Lozan karşısında 8. Avrupa maçına çıkmaya hazırlanıyor. 52 yaşındaki Norveçli çalıştırıcı, daha önceki 7 Avrupa maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu, Milot Rashica'nın sakatlıkları bulunurken, Rıdvan Yılmaz maç kadrosunda yer almıyor.

KONFERANS'TA 16. MÜCADELE

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde 15 mücadeleye çıktı. Siyahbeyazlı takım, 2021- 2022 sezonundan itibaren düzenlenen bu organizasyonda 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 4 karşılaşmayı ise kaybetti.

İSVİÇRE EKİPLERİ İLE 8. KEZ

Kara Kartal, Lozan mücadelesiyle birlikte İsviçre takımlarıyla 8. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Lugano ile oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Zürih ile ise yine 2 mücadele yaptı ve 1 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kartal, Lozan'a konuk olduğu ilk karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

SOLSKJAER'İN ŞANSI TUTMUYOR

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Molde, Manchester United ve Beşiktaş'ın başında İsviçre takımlarına karşı 4 kez rakip oldu. Norveçli çalıştırıcı, bu müsabakalarda 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Norveçli teknik adam, Basel'e karşı 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılırken, Young Boys'a ise 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Solskjaer, Son olarak Lozan ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

AVRUPA'DA 258. RANDEVU

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 257 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 394 gole engel olamadı.

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Beşiktaşlı savunma oyuncusu Gabriel Paulista, "Beşiktaş çok büyük bir takım. Böyle bir takımda oynadığım için gerçekten gururluyum. Lig aşaması için elimizden geleni yapacağız. Her maç daha iyi olacağız. Çünkü yeni oyuncular var. Yeni bir takım inşa edeceğiz. Her kulvarda şampiyon olmak için mücadele edeceğiz" dedi.

TAMAMEN HAZIRIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Ne yapmamız gerektiğini ve neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Takım olarak tamamen hazırız. Biz rakibimizi domine etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, Lozan'ın 'Karşılaştığımız en iyi takım Beşiktaş' demesini sağlamak. İyi bir hazırlık süreci geçirdik ve maça güçlü bir başlangıç yapmaya kararlıyız. Hazırız" ifadelerini kullandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: MERT, TAYLAN, PAULISTA, EMİRHAN, JURASEK, ORKUN, NDIDI, RAFA SILVA, JOAO MARIO, MUÇI, ABRAHAM

Lozan: LETICA, MOUANGA, DUSSENNE, OKOH, POATY, SOPPY, ROCHE, DIAKITE, CUSTODIO, OYEDEJI, SENE

Son Dakika
