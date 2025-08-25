TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta El Bilal Toure neredeyse tamam!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Santrfor rotasyonu için kolları sıvayan Beşiktaş, dikkat çeken bir hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen El Bilal Toure'de mutlu sona ulaştı.

Hollandalı basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Malili forvet için süregelen görüşmelerde önemli düzeyde ilerleme kaydetti. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2023 yazında Almería'dan 30 milyon Euro bedelle Atalanta'ya transfer olan El Bilal Toure, geride bıraktığımız sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçirmişti. Alman ekibinde 17 maçta 487 dakika süre alan Toure, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER