CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta El Bilal Toure neredeyse tamam!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta El Bilal Toure neredeyse tamam!

Beşiktaş'ın Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 23 yaşındaki Malili forvet El Bilal Toure ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta El Bilal Toure neredeyse tamam!

Santrfor rotasyonu için kolları sıvayan Beşiktaş, dikkat çeken bir hamle yaptı. Siyah beyazlılar, Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen El Bilal Toure'de mutlu sona ulaştı.

Hollandalı basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Malili forvet için süregelen görüşmelerde önemli düzeyde ilerleme kaydetti. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

2023 yazında Almería'dan 30 milyon Euro bedelle Atalanta'ya transfer olan El Bilal Toure, geride bıraktığımız sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçirmişti. Alman ekibinde 17 maçta 487 dakika süre alan Toure, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER

F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı...
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Yusuf Akçiçek için çapıcı rapor! SABAH Spor Club Brugge’ün hazırladığı dosyayı açıklıyor
Başkan Erdoğan liderliğindeki kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
G.Saray'dan Nkunku sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi! İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi! 11:06
İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı... F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı... 10:22
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 10:03
Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... 09:05
Daha Eski
Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor 09:04
Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı detayları! Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı detayları! 08:49
Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 Bugünkü maçlar 25 Ağustos 2025 08:18
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:47
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 01:46
Bodrum moral buldu Bodrum moral buldu 01:35