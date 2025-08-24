Wout Faes hamlesi

Leicester City savunmacısı Wout Faes için Beşiktaş ciddi bir girişime başladı. İngiliz gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabında paylaştığı gelişmeye göre; Siyah-Beyazlılar, 2028'e kadar geçerli olacak ve opsiyonlu olarak 2029'a kadar uzatılabilecek bir sözleşme teklif ederek 26 yaşındaki oyuncu ile görüşmelere resmen başladı. Ayrıca, İtalyan spor medyasındaki TransferFeed platformunda yer alan bir haberde de Beşiktaş'ın Leicester City ve oyuncusunun menajeriyle bu transferi görüşmeye başladığı aktarılıyor.
