TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılara Armand Lauriente müjdesi!

Yaz transfer döneminin bitmesine günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Yoğun bir uğraşla takıma bir sol kanat kazandırmak isteyen Serdal Adalı ve ekibi için transferde dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Calcio Mercato'nun haberine göre, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile uzun süredir ilgilenen siyah-beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya vardı. 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücrete "Evet" diyen Fransız oyuncu, İstanbul hakkında bilgi toplamaya başladı.

26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile Sassuolo'nun anlaşmasını bekliyor. Siyah-beyazlıların İtalyan ekibine 17 milyon Euro'luk bonservis teklifi önerdiği, Sassuolo'nun 20 milyon Euro'da ısrarcı olduğu ifade edildi. Kulüpler arasındaki farkın az olması nedeniyle transferin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de 33 maça çıkan Lauriente, 18 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

İŞTE O HABER