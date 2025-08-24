CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın stoperi İtalyan devinden: Tiago Djalo!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın stoperi İtalyan devinden: Tiago Djalo!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Juventus forması giyen Portekizli stoper Tiago Djalo için harekete geçti. İşte siyah beyazlıların önereceği bonservis bedeli... | Son dakika BJK transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 11:43
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın stoperi İtalyan devinden: Tiago Djalo!

Yaz transfer döneminde Tammy Abraham, Orkun Kökcü, Wilfred Ndidi ve Rıdvan Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta yönetim, stoper transferi için de kolları sıvadı. Kağan Soytorun'un Mirko Di Natale'den derlediği habere göre siyah beyazlılar, Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Tiago Djalo için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Dolmabahçe ekibi, Portekizli oyuncunun savunmada her bölgeyi yedekleyecek bir isim olduğuna inanıyor.

Torino ekibinin 5 milyon Euro'luk isteğine karşılık Beşiktaş'ın teklifi 3 milyon Euro olacak. İki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği ve Beşiktaş'ın bu transferi mümkün olan en kısa sürede bitirmek için bastırdığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan ve 1303 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gollük performans sergiledi.

G.Saray'da Ederson düğümü çözülüyor!
G.Saray Singo için teklifini iletti!
Sektörün karanlık yüzü ortaya çıktı! Bu bir vicdan meselesi
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu İstanbul Boğazı’ndan geçecek Başkan Erdoğan'ı selamlayacak!
Beşiktaşlılara Lauriente müjdesi!
F.Bahçe'de Amrabat ayrılığı!
