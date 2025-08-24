TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın stoperi İtalyan devinden: Tiago Djalo!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminde Tammy Abraham, Orkun Kökcü, Wilfred Ndidi ve Rıdvan Yılmaz gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta yönetim, stoper transferi için de kolları sıvadı. Kağan Soytorun'un Mirko Di Natale'den derlediği habere göre siyah beyazlılar, Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Tiago Djalo için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Dolmabahçe ekibi, Portekizli oyuncunun savunmada her bölgeyi yedekleyecek bir isim olduğuna inanıyor.

Torino ekibinin 5 milyon Euro'luk isteğine karşılık Beşiktaş'ın teklifi 3 milyon Euro olacak. İki kulüp arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam edeceği ve Beşiktaş'ın bu transferi mümkün olan en kısa sürede bitirmek için bastırdığı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan ve 1303 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 2 gollük performans sergiledi.

