Sterling harekatı

Beşiktaş, kanat bölgesindeki eksikliklerini kapatmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Chelsea'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling, siyah-beyazlıların transfer listesindeki en önemli isim olarak öne çıkıyor. İngiliz basınına göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki İngiliz milli futbolcu için en ciddi aday konumunda. CaughtOffside'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Sterling transferini bitirmek için kısa süre içinde Londra'ya bir heyet göndermeyi planlıyor. Fulham ve West Ham'ın da ilgilendiği oyuncunun transferinde siyah-beyazlılar, Chelsea ile yapılan görüşmelerde avantajlı taraf olarak görülüyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Chelsea'nin, Sterling için yaklaşık 20 milyon sterlin bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Ancak kulüpler, daha düşük bir rakamda anlaşmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaş maliyeti nedeniyle transferde sponsor desteğiyle hareket etmeyi hedefliyor. Chelsea'de düzenli forma şansı bulması zorlaşan Sterling'in, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Sterling, Chelsea'ye geri dönmüştü. Geçen sezon 28 karşılaşmada 1143 dakika süre alan oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.