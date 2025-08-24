CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sterling harekatı

Sterling harekatı

Siyah-beyazlılar, Chelsea’nin yıldızı Sterling için Londra’ya transfer üssü kuracak. 20 milyon sterlinlik bonservis pazarlığında Beşiktaş, şartlarını zorlayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sterling harekatı

Beşiktaş, kanat bölgesindeki eksikliklerini kapatmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Chelsea'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling, siyah-beyazlıların transfer listesindeki en önemli isim olarak öne çıkıyor. İngiliz basınına göre, Beşiktaş, 30 yaşındaki İngiliz milli futbolcu için en ciddi aday konumunda. CaughtOffside'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, Sterling transferini bitirmek için kısa süre içinde Londra'ya bir heyet göndermeyi planlıyor. Fulham ve West Ham'ın da ilgilendiği oyuncunun transferinde siyah-beyazlılar, Chelsea ile yapılan görüşmelerde avantajlı taraf olarak görülüyor.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Chelsea'nin, Sterling için yaklaşık 20 milyon sterlin bonservis bedeli istediği belirtiliyor. Ancak kulüpler, daha düşük bir rakamda anlaşmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş, oyuncunun yüksek maaş maliyeti nedeniyle transferde sponsor desteğiyle hareket etmeyi hedefliyor. Chelsea'de düzenli forma şansı bulması zorlaşan Sterling'in, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Sterling, Chelsea'ye geri dönmüştü. Geçen sezon 28 karşılaşmada 1143 dakika süre alan oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü!
G.Saray'a genç orta saha! Transferi böyle duyuruldu
DİĞER
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni bulundu
Barış Alper o rakamın altına satılmayacak!
Tek hedef galibiyet! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
BAY için rekor teklif iddiası! BAY için rekor teklif iddiası! 01:45
Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! Fırtına'dan sol kanada sürpriz hamle! 01:33
F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! F.Bahçe'ye 30 milyon euroluk golcü! 01:26
Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! Mourinho'dan 2 isme övgü dolu sözler! 01:21
F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! F.Bahçe Kadıköy'de 3 puanı 3 golle aldı! 01:21
Daha Eski
F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! F.Bahçelileri endişelendiren görüntü! 01:21
F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 01:21
G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! G.Saray Barış Alper için B planını yaptı! 01:21
G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! G. Antep 90+5'te 3 puanı kaptı! 01:21
Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! Kavukcu'dan Barış Alper için açıklama! 01:21
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 01:21