Lauriente ısrarı

Beşiktaş, sol kanat için Sassuolo'nun 26 yaşındaki Fransız yıldızı Armand Lauriente'yi transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. Siyah-beyazlıların, oyuncuya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro maaş teklif ettiği, Sassuolo'ya ise 17 milyon euro bonservis bedeli önerdiği belirtiliyor. İtalyan kulübü, 20 milyon euro da diretiyor. Lauriente, geçen sezon Sassuolo'da 34 maçta 19 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
