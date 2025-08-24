CANLI SKOR ANA SAYFA
Emerson iddiası

Emerson iddiası

Beşiktaş, West Ham United'ın 31 yaşındaki sol beki Emerson Palmieri için transfer görüşmelerine başladı. The Guardian'ın haberine göre, sözleşmesi 2026'ya kadar devam eden İtalyan futbolcu, geçen sezon Premier Lig'de 31 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Emerson, İtalya milli takımında 29 maç oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Emerson iddiası
