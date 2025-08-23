Rashica’nın yerine Cerny

Bu sezon eleştirilerin hedefinde olan Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica, Lozan maçında sergilediği performansla beğeni topladı. Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı futbolcu, bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Ancak geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Rashica için yönetim, teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satmayı ve yerine alternatif isim olarak Wolfsburg'un Çekyalı yıldızı Vaclav Cerny'yi transfer etmeyi planlıyor.