Doekhi radarda

ŞARTLARI MASADA

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların radarına takılan son isim, Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı stoper Danilho Doekhi oldu. Yönetimin, tecrübeli oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek için Alman ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi. Alman ekibi ile yapılan görüşmelerde, oyuncunun bonservis bedeli, sözleşme detayları ve transferin ödeme koşulları gibi konular masaya yatırılmış durumda.

VALENCIA DA İSTİYOR

Danilho Doekhi, fiziksel gücü ve saha içindeki liderlik vasıflarıyla Union Berlin'in savunmasının kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa değeri yaklaşık 13 milyon euro olan Doekhi, istikrarlı performansıyla Avrupa'daki birçok kulübün takibine girmiş durumda. Siyah-beyazlıların dışında Valencia'nın da teklif yaptığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz sezon Union Berlin formasıyla 34 karşılaşmaya çıkan yetenekli savunmacı, 1 gol kaydederken, bu sezon ise 1 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

