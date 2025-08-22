CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jadon Sancho için çılgın teklif!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jadon Sancho için çılgın teklif!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'tan transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların yıldız isim için dev bir transfer teklifi hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 09:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jadon Sancho için çılgın teklif!

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı'nın takımda görmek istediği Jadon Sancho için yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınından Il Romanista'nın haberine göre, İngiliz futbolcu için Roma ile Manchester United arasında 19+5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

Ancak bu transfer hâlâ oyuncunun kendi kararına bağlı; Sancho, Roma'nın projesine tam olarak ikna olmuş değil.

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR TEKLİFE HAZIR

İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek veya Manchester United'da aldığı maaşa yakın bir teklifi değerlendirmek istiyor.

Beşiktaş, bu transfer için bekleyişini sürdürüyor ve oyuncu için önemli bir teklif sunmaya hazır. Siyah-beyazlıların, Sancho için 8 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifiyle oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi.

Sancho'nun, çizeceği yola önümüzdeki saatlerde karar vermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ve Chelsea formalarıyla 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Sancho'nun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

Napoli'nin Osimhen pişmanlığı!
Reklam
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
"Eko"sistem'deki dolapları tek tek anlattılar! İBB soruşturmasında Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı
Barış Alper'e servet!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek Mourinho soyunma odasına erken gidiyor? İşte o gerçek 10:48
Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Göztepe maçı saat kaçta? 10:41
F.Bahçe'den Antony hamlesi! F.Bahçe'den Antony hamlesi! 10:31
F.Bahçe Kocaelispor'u ağırlayacak F.Bahçe Kocaelispor'u ağırlayacak 09:58
Beşiktaş'tan Sancho'ya çılgın teklif! Beşiktaş'tan Sancho'ya çılgın teklif! 09:57
Filenin Sultanları İspanya'yla karşılaşacak Filenin Sultanları İspanya'yla karşılaşacak 09:52
Daha Eski
Napoli'nin Osimhen pişmanlığı! Napoli'nin Osimhen pişmanlığı! 09:42
Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 Bugünkü maçlar 22 Ağustos Cuma 2025 08:54
Maçın ardından sert eleştiri! Maçın ardından sert eleştiri! 08:18
G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Kayseri mesaisi sürüyor! 01:21
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:20
Atan: "Atılan gol oraya..." Atan: "Atılan gol oraya..." 01:19