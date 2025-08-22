TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Jadon Sancho için çılgın teklif!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Yaz transfer döneminin bitimine günler kala Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor.

Başkan Serdal Adalı'nın takımda görmek istediği Jadon Sancho için yeni bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan basınından Il Romanista'nın haberine göre, İngiliz futbolcu için Roma ile Manchester United arasında 19+5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

Ancak bu transfer hâlâ oyuncunun kendi kararına bağlı; Sancho, Roma'nın projesine tam olarak ikna olmuş değil.

BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR TEKLİFE HAZIR

İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek veya Manchester United'da aldığı maaşa yakın bir teklifi değerlendirmek istiyor.

Beşiktaş, bu transfer için bekleyişini sürdürüyor ve oyuncu için önemli bir teklif sunmaya hazır. Siyah-beyazlıların, Sancho için 8 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifiyle oyuncuyu kadrosuna katabileceği belirtildi.

Sancho'nun, çizeceği yola önümüzdeki saatlerde karar vermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ve Chelsea formalarıyla 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Sancho'nun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

