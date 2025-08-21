CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

UEFA Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Lausanne deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu. İşte Solskjaer’in açıklamaları…(BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 23:37 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 23:45
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Hayal kırıklığı yaşıyorum!

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nun ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lausanne ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Solskjaer'in açıklamaları…

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

"1-0 öndeyseniz daha iyi savunma yapıp 2. golü umarsınız. Bunu beklersiniz. Deplasmanda, Avrupa'da bazen böyle olabiliyor. Rakibimiz fiziksel olarak güçlü bir takım. Kornerden gol yedik, hayal kırıklığı yaşıyorum. Sentetik zemin oyuncularım için yeni, sıra dışı bir zemin. Galip gelmeyi istiyorduk. Biz kontratak fırsatları bulduk ama arkada da rakibe çok alan verdik. Kornerde de maalesef zayıf bir savunma yaptık."

"RAKİBE UMUT VERDİK"

"Laussane'ın kendine has iyi olduğu noktalar var. Sentetik zemini de göze alarak Emirhan, Gabi ve Felix ile kanalları kapatmaya çalıştık. Üçü de çok iyi iş çıkardı. Milot kanat olarak çok iyi mücadele etti. Onun adına mutluyum, golünü attı. Çok fazla kontratak bulduk ama rakibimize topu kaptırıp kontralara fırsat verdik. Bu anlamda rakibe umut verdik. Biz de önümüzdeki hafta biliyorum ki bu atmosferin daha iyisini yaratacağız."

"KONTROLÜ KAYBETTİK"

"Joao, Orkun ve Ndidi ile orta sahada kontrolü daha fazla sağlayabiliyoruz ama ilk yarıda çok top kaybı yaptık. Bunda sentetik zeminin bir etkisi olabilir. İkinci yarı ritmimizi bulduk. Rakibimizin ceza sahasına daha fazla girmesi konusunda haklısınız. Oyun stilleri direkt toplarla ilgili, fiziksel olarak iyiler, çok fazla koşu atıyorlar. Topa sahip olma oranı bizdeydi. Rakibin taraftarını susturup kendimize inanç aşılamak istedik. Gol de bulduk. Bu anlamda iyiydik. Maçın kontrolünü maalesef kornerden gol yiyerek kaybettik."

"OYUNCULARIMIZ İNİSİYATİF ALMALI"

"Biz de hocalarla, ekibimle konuştuk. 10-15 dakika kontrolü kaybedip kazanamıyoruz. Bazı oyuncuların da sahada kendilerini motive etmesi gerekiyor. Oyuncular inisiyatif alıp bu durumu kontrol etmeli. İlk yarıda birebirlerde ekstralara kaçtık, top kaybettik. Oyun kontrolünü kaybettik bunu yapınca. Hocalarımla 10-15 dakikalık düşüşleri konuşuyoruz."

Kartal turu Dolmabahçe'ye bıraktı!
Beşiktaş'ta aranan kan bulundu! 15 milyon euroluk hamle
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Başakşehir turu zora soktu!
F.Bahçe Alvarez'e kavuşuyor! İşte geliş saati
