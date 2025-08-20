Taylan’da 4.7 milyon Euro zarar!

Beşiktaş'ın Schalke'den renklerine kattığı Taylan Bulut transferinde büyük zarar ettiği ortaya çıktı. 19 yaşındaki sağ bekin Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde scout ekibi tarafından yönetime önerildiği öğrenildi. O zaman gurbetçi oyuncunun bonservis bedelinin 1.3 milyon euro olmasına rağmen Arat yönetimi tarafından tercih edilmediği belirlendi. Taylan Bulut transferi için siyahbeyazlı kulübün kasasından 6 milyon euro bonservis çıktı.
