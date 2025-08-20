Gedson haftanın karmasında

Beşiktaş'tan Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes performansıyla otoritelerin beğenisini kazandı. 2-2 biten Zenit maçında ikinci golü kaydeden Portekizli orta saha oyuncusu, Rusya Premier Lig'de haftanın karmasına seçildi. Başkent temsilcisinde 3 maçta boy gösteren yıldız oyuncu toplam 225 dakika sahada kaldı.
