Deniz için görüşmeler başladı

Beşiktaş, Porto'dan ayrılmak isteyen Deniz Gül için oyuncu ile temasa geçti. Serdal Adalı yönetimi genç forvet için Portekiz devi ile görüşmelerini sürdürüyor. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 24 maçta forma şansı bulurken, 2 kez ağları salladı. Hammarby altyapısından yetişen Deniz Gül, tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Porto geçen sezon genç golcüyü 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.
