Beşiktaş’tan forvete Toure hamlesi! Hollanda ekibi transferde rakip

Yaz döneminde Tammy Abraham, David Jurasek, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Bir yandan kanatlara oyuncu arayışında olan siyah-beyazlı kurmaylar, forvete de takviye yapmayı planlıyor. Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlık yaşamasının ardından İngiliz golcü Tammy Abraham dışında santrfor için alternatif bulunmuyor.

TRANSFERDE RAKİP FEYENOORD

Siyah-beyazlı yönetimin El Bilal Toure için Atalanta'ya teklif yaptığı ileri sürüldü. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Serie A ekibinden ayrılmak isteyen Malili golcü siyah-beyazlı kulübün transfer listesinde bulunuyor. Haberde 23 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ancak henüz net kararını vermediği ifade edildi. Kulübü Atalanta'nın oyuncunun ayrılığına onay verdiği aktarıldı. Hollanda ekibi Feyenoord'un da genç oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.

4 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezonu Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki golcü, 3 ayrı kulvarda toplam 17 maçta forma şansı buldu. 3 gol, 1 asistlik performansıyla 4 gole katkı sundu. Toure, Mali Milli Takımı'nda ise 25 maçta 9 kez ağları salladı.

ATALANTA 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 metre boyundaki Toure'nin piyasa değeri 15 milyon euro. Serie A ekibi 2023 yaz transfer döneminde iki ayağını çok iyi kullanabilen yıldız forvetin bonservisine 30.2 milyon euro ödemişti.