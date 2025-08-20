CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan forvete Toure hamlesi! Hollanda ekibi transferde rakip

Beşiktaş’tan forvete Toure hamlesi! Hollanda ekibi transferde rakip

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Forvet hattına takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Atalanta’da forma giyen Malili golcü El Bilal Toure için devreye girdi. 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve siyah-beyazlıların resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş’tan forvete Toure hamlesi! Hollanda ekibi transferde rakip

Yaz döneminde Tammy Abraham, David Jurasek, Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u kadrosuna katan Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor. Bir yandan kanatlara oyuncu arayışında olan siyah-beyazlı kurmaylar, forvete de takviye yapmayı planlıyor. Semih Kılıçsoy'un Cagliari'ye transferi, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlık yaşamasının ardından İngiliz golcü Tammy Abraham dışında santrfor için alternatif bulunmuyor.

TRANSFERDE RAKİP FEYENOORD

Siyah-beyazlı yönetimin El Bilal Toure için Atalanta'ya teklif yaptığı ileri sürüldü. Fransız gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Serie A ekibinden ayrılmak isteyen Malili golcü siyah-beyazlı kulübün transfer listesinde bulunuyor. Haberde 23 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ancak henüz net kararını vermediği ifade edildi. Kulübü Atalanta'nın oyuncunun ayrılığına onay verdiği aktarıldı. Hollanda ekibi Feyenoord'un da genç oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.

4 GOLE KATKI YAPTI

Geçen sezonu Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki golcü, 3 ayrı kulvarda toplam 17 maçta forma şansı buldu. 3 gol, 1 asistlik performansıyla 4 gole katkı sundu. Toure, Mali Milli Takımı'nda ise 25 maçta 9 kez ağları salladı.

ATALANTA 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.85 metre boyundaki Toure'nin piyasa değeri 15 milyon euro. Serie A ekibi 2023 yaz transfer döneminde iki ayağını çok iyi kullanabilen yıldız forvetin bonservisine 30.2 milyon euro ödemişti.

Akanji transferinde kritik gelişme!
Kanarya'da Edson Alvarez bekleyişi!
DİĞER
Galatasaray'da beklenen son! Bonservis ücreti belli oldu
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Costa transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 00:19
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 00:19
Daha Eski
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 00:19
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 00:19
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 00:19
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 00:19
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 00:19
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 00:19