Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile karşılaşacak

Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:28
Beşiktaş Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile karşılaşacak

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lausanne'ı da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak.

- EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Jurasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi'nin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

- ELAN RİCARDO AYRILDI

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiraladı.

Kolombiyalı futbolcu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'de görev yapacak.

- NDİDİ VE TAYLAN BULUT KADROYA EKLENDİ

Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına Süper Lig'de ikas Eyüpspor karşısında çıkan oyuncular, Lausanne maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.

- SON 3 MAÇTA 3 GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

- LAUSANNE İKİ RAKİBİNİ GEÇEREK BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

İsviçre ekibi Lausanne, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan itibaren başladı.

İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi ve 3. eleme turunda Kazak temsilcisi Astana ile eşleşti.

Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1 yenen İsviçre takımı, rövanşta da 2-0 galip geldi ve adını play-off turuna yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

