Ricardo Paranaense’de

Brezilya Serie B ekiplerinden Athletico Paranaense, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu açıkladı. Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo, geçtiğimiz sezonun devre arasında Kolombiya A Ligi takımı Equidad'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. 21 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta hiçbir resmi karşılaşmada forma giyme şansı bulamadı.
