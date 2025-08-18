İspanyollar duyurdu: Beşiktaş, Jadon Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transferde Tammy Abraham, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta gündem kanat transferi.

Serdal Adalı'nın 'çok istediğini' deklare ettiği ve taraftarların da yorum yağmuruna tuttuğu İngiliz oyuncu Jadon Sancho hakkında flaş bir iddia gündeme atıldı.

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Sancho için Manchester United ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı ve artık yalnızca İngiliz oyuncu ile son detayların netleştirilmesi kaldı. Habere göre, Sancho'nun bu hafta içinde resmen tanıtılması bekleniyor.

ALACAĞI MAAŞ

Sancho'nun Roma'yı reddetme sebebinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemesi ve Premier Lig'de aldığı 8 milyon Euro'luk maaş teklifine başkent ekibinin yakın bile olmamasından kaynaklanıyor.

Ancak siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcunun maaşını ödemeye hazır. Transferin 20-25 milyon Euro arasında değişebilecek bir bonservis bedeli ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir yıllık kiralık formülü üzerinde tamamlanacağı öngörülüyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United ve Chelsea formalarıyla 42 maça çıkan Sancho, 5 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti. Sancho'nun piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER

.