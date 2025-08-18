BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Elan Ricardo Athletico Paranaense'ye kiralandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Elan Ricardo, Athletico Paranaense'ye kiralandı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:13 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2025 Pazartesi 16:24
Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.

Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

