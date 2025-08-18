BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Elan Ricardo Athletico Paranaense'ye kiralandı!

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.
Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur.
Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
O volante colombiano Élan Ricardo chega do Besiktas para vestir a camisa do nosso Furacão. Bienvenido 🇨🇴🔴⚫️ pic.twitter.com/tMqpdeetSb— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 18, 2025