TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! Roma'dan ayrılacak mı?

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! Roma'dan ayrılacak mı?

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan İtalyan orta saha Lorenzo Pellegrini’den siyah-beyazlılara yanıt geldi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 11:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş Pellegrini'nin peşinde! Roma'dan ayrılacak mı?

Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Gian Piero Gasperini, yeni sezonda hayalindeki kadroyu oluşturmak için çaba sarf ediyor.

Orta sahada fazla oyuncu olduğunu düşünen ve o bölgede dinamizm ihtiyacı hisseden İtalyan teknik adam, Lorenzo Pellegrini'nin ayrılığına sıcak bakıyor.

WEST HAM VE BEŞİKTAŞ

Bu nedenle Roma, 29 yaşındaki oyuncu için iki aracıya oyuncuyu satma görevi verdi. Pellegrini ile ilgilenen kulüpler arasında West Ham ve Beşiktaş bulunuyor.

PELLEGERINI'DEN CEVAP

Corriere Dello Sport'un haberine göre; Beşiktaş ve West Ham, Pellegrini ile ilgilendiğini oyuncu tarafına iletti fakat İtalyan oyuncu, Roma'da kalıp forma yarışına girmek ve kış transfer döneminde geleceğine karar vermek istiyor.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Pellegrini için Roma, 10 milyon Euro'luk bir teklif bekliyor. Ayrıca oyuncunun 11 milyon Euro'ya dayanan yıllık ücretini (vergilerle birlikte) ödememek, UEFA Finansal Fair Play Kurallarına uygunluk açısından da başkent ekibi için önemli.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 34 maça çıkan Pellegrini, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER

