Ziraat Türkiye Kupası
Taylan Bulut imzayı attı

Taylan Bulut imzayı attı

Beşiktaş, Bundesliga 2 ekibi Schalke 04’ün 19 yaşındaki sağ beki Taylan Bulut’u transfer etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Taylan Bulut imzayı attı

Genç futbolcu, düzenlenen imza töreninde kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene, Başkan Serdal Adalı da katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş JK, Schalke 04 ile yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel futbolcu Taylan Bulut'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Genç yetenekle 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taylan Bulut'un kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor ve şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."

