Taylan Bulut imzayı attı

Genç futbolcu, düzenlenen imza töreninde kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene, Başkan Serdal Adalı da katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş JK, Schalke 04 ile yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel futbolcu Taylan Bulut'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Genç yetenekle 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taylan Bulut'un kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor ve şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."