Taylan Bulut imzayı attı

Genç futbolcu, düzenlenen imza töreninde kendisini 5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törene, Başkan Serdal Adalı da katıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Beşiktaş JK, Schalke 04 ile yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel futbolcu Taylan Bulut'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Genç yetenekle 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taylan Bulut'un kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor ve şanlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER