CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta, forma şansı bulamayan Emrecan Uzunhan takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki stoper için Trendyol 1. Lig temsilcisi Bodrum FK devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 14:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bodrum FK'nın, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç savunmacının, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği iddia ediliyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Bodrum yönetiminin Beşiktaş'la kiralık transfer için temas kurduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Emrecan, ligde 4 maçta forma giydi. Devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da ise 7 lig maçında süre aldı. Toplamda 11 resmi karşılaşmada görev yapan genç savunmacı, sakatlıklar ve teknik tercihlerin de etkisiyle istikrarlı bir şekilde sahada kalamadı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Emrecan'ın "sürekli oynayabileceğim bir takımda olmak istiyorum" düşüncesini yönetime ilettiği öne sürülüyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emrecan, 2019'da İstanbulspor'a transfer olmuştu. Buradaki başarılı performans, 2022 yazında Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah beyazlılar, genç savunmacıyı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak Beşiktaş formasıyla beklenen düzeyde süre alamayan oyuncu, Antalyaspor'da kiralık olarak şans aradı.

Cuesta için yeni teklif!
Mourinho yıldız ismin temsilcileriyle görüştü!
DİĞER
Trabzonspor'a Premier Lig'den süper 10 numara! Yıldız futbolcu gelmek istiyor...
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Pavard transferinde G.Saray'a Suudi rakip!
Ve transfer kararı verildi! Talisca F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem transferinde flaş gelişme! Kerem transferinde flaş gelişme! 13:36
Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Göztepe-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 13:16
Tottenham-Burnley maçı detayları Tottenham-Burnley maçı detayları 12:57
Adana Demirspor-Çorum FK maçı ne zaman? Adana Demirspor-Çorum FK maçı ne zaman? 12:30
Taylan Bulut sağlık kontrolünden geçti! Taylan Bulut sağlık kontrolünden geçti! 12:22
Pendikspor-Bandırmaspor maçı ne zaman? Pendikspor-Bandırmaspor maçı ne zaman? 12:08
Daha Eski
Keçiören'e Sambacı stoper! Keçiören'e Sambacı stoper! 12:05
F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:01
Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman? Sarıyer-Boluspor maçı ne zaman? 11:52
Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? Keçiörengücü-İstanbulspor maçı ne zaman? 11:39
Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! Alanyaspor-Rizespor maçı bilgileri! 11:12
Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! Beşiktaş son yıllarda Süper Lig'e iyi başlıyor! 11:09