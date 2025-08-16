TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşiyor! 1. Lig ekibine gidecek

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bodrum FK'nın, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi Haziran 2027 yılına kadar devam eden genç savunmacının, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği iddia ediliyor.

Yeni Asır'ın haberine göre, Bodrum yönetiminin Beşiktaş'la kiralık transfer için temas kurduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Beşiktaş'ta geçiren Emrecan, ligde 4 maçta forma giydi. Devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da ise 7 lig maçında süre aldı. Toplamda 11 resmi karşılaşmada görev yapan genç savunmacı, sakatlıklar ve teknik tercihlerin de etkisiyle istikrarlı bir şekilde sahada kalamadı.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Emrecan'ın "sürekli oynayabileceğim bir takımda olmak istiyorum" düşüncesini yönetime ilettiği öne sürülüyor. Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emrecan, 2019'da İstanbulspor'a transfer olmuştu. Buradaki başarılı performans, 2022 yazında Beşiktaş'ın radarına girdi. Siyah beyazlılar, genç savunmacıyı 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Ancak Beşiktaş formasıyla beklenen düzeyde süre alamayan oyuncu, Antalyaspor'da kiralık olarak şans aradı.